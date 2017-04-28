Survivor'dan elendikten sonra yaÅŸananlarÄ± ifÅŸa etti

Survivor 2017'de yarÄ±ÅŸan Åžahika ErcÃ¼men elendikten sonra aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Ä°zlenme rekorlarÄ± kÄ±ran Survivor 2017 Ünlüler takÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan Åžahika Ercümen, elendikten sonra ilk kez konuÅŸtu.Ercümen, sosyal medya hesabÄ± Instagram'dan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu: "HayatÄ±mÄ±n en zor maceralarÄ±ndan biri geride kaldÄ±. Fiziksel ve psikolojik olarak çok yorgun bir zamanÄ±mda, kondisyon anlamÄ±nda en düÅŸük olduÄŸum anda dünyanÄ±n en zor yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ oldum fakat her ne ÅŸartta olursa olsun kiÅŸiliÄŸimden ödün vermedim, neysem oydum.

"HER YOL MÜBAH DÄ°YEREK Ä°LERLEMEDÄ°M"

Ä°llaki hatalarÄ±m oldu ama hep çevremdekilere kalbimden geldiÄŸi gibi davrandÄ±m, doÄŸru bildiÄŸimin arkasÄ±nda durdum ve her ÅŸeyden önemlisi kazanmak için her yol mübah diyerek ilerlemedim. Çünkü benim için hayatta zihniyet, vicdan, adalet, dürüstlük ve saygÄ±; iyi niyet ile harmanlanmasÄ± gereken en önemli kriterler.

"BENÄ° ÇOK DAHA GÜÇLENDÄ°RDÄ°"

Survivor parkurun yanÄ±nda doÄŸa ÅŸartlarÄ± ve psikolojik etmenlerle de mücadele etmek anlamÄ±na geliyor benim için. Balina AdasÄ±'nda geçirdiÄŸim her anÄ±n hakkÄ±nÄ± vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±m. Aile hasreti ve özgür olamama duygularÄ± ÅŸüphesiz beni en çok zorlayan etmenlerdi. Birde bunun yanÄ±na insanlarla mücadele etmek zorundaydÄ±m fakat bu zorluklar beni çok daha güçlendirdi.