Okan BayÃ¼lgen'in kÄ±zÄ± Ä°stanbul Belediye BaÅŸkanÄ± oldu

ÃœnlÃ¼ komedyen ve sunucu Okan BayÃ¼lgen'in kÄ±zÄ± Ä°stanbul, Bodrum Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶rev baÅŸÄ±na geÃ§ti

Okan Bayülgen'in kÄ±zÄ± Ä°stanbul Bodrum Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Kocadon'u makamÄ±na oturarak Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.BaÅŸkan Mehmet Kocadon'la makamÄ±nda bir süre sohbet eden Okan Bayülgen, kÄ±zÄ± Ä°stanbul'u BaÅŸkan Kocadon'la tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. GeçtiÄŸimiz aylarda Bodrum merkezde bir gece kulübü açan Bayülgen, BaÅŸkan Kocadon'un talebiyle geçen 23 Nisan'Ä± kutlamak ve anmak adÄ±na kÄ±zÄ± Ä°stanbul'u baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturttu. Hep birlikte poz veren Bayülgen ailesi ile Kocadon, Bodrum'un sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±ndan da söz ettiler.