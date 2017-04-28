Okan BayÃ¼lgen Nusret'i yerden yere vurdu

Sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Nusret'i Okan BayÃ¼lgen adeta topa tuttu

Son dönemlerde fenomen olan Nusret Gökçe'nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videolarÄ± çocuklarÄ±n da izlediÄŸini vurgulayan Okan Bayülgen, "KucaÄŸÄ±nda kuzu okÅŸama, ölü hayvanlarÄ± tokatlama,Ä°slam'da binbir dua ile kesilen hayvan etine türlü eziyetler. Bu videolarÄ± çocuklarÄ±nÄ±z izliyor. Ben bu ÅŸovu sapkÄ±n ve ahlaksÄ±z buluyorum.Bu Nusret'e para yatÄ±ran da, yiyen de,reklam ajansÄ± da, haberini yapan da bu çirkinliÄŸe ortak oluyor. Neyse... SÄ±kmayÄ±n canÄ±nÄ±zÄ±. Hadi size afiyet olsun!" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.