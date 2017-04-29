Kameralardan kaÃ§an Demet AkalÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ nasÄ±l kapatacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

ÃœnlÃ¼ popÃ§u Demet AkalÄ±n makyaj yapmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yÃ¼zÃ¼nde siÄŸil olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek kameralarÄ±n Ã§ekim yapmamasÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n, eÅŸi Okan Kurt'la Kenan DoÄŸulu'nun Arnavutköy'deki stüdyosundan çÄ±karken görüntülendi. AkalÄ±n gazetecilere makyajsÄ±z yakalanÄ±nca, "yüzümde siÄŸil var çekmeyin" diyerek kapüÅŸonu ile yüzünü kapattÄ±. HT Magazin'in haberine göre basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± görünce panikleyen ve kapüÅŸonuyla yüzünü gizleyen popçu, "Yüzümde siÄŸil çÄ±ktÄ±, makyajÄ±m da yok. Çekmeyin" deyip koÅŸar adÄ±m cipine bindi. AkalÄ±n, aracÄ±na bindikten sonra, "Ozan ve Kenan çok iyi parçalar yapmÄ±ÅŸ, onlarÄ± dinledik" dedi.