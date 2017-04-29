Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/04/2017 09:11

YeÅŸilÃ§am'Ä±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± keÅŸfeden yapÄ±mcÄ±ya bÃ¼yÃ¼k vefasÄ±zlÄ±k

yeÅŸilÃ§am yÄ±ldÄ±zlarÄ±

TÃ¼rkan Åžoray, Fatma Girik ve CÃ¼neyt ArkÄ±n'Ä± keÅŸfeden ErdoÄŸan Ã‡akÄ±cÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡akÄ±cÄ±'nÄ±n cenazesinde ise bu isimlerin gÃ¶rÃ¼lmemesi bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸattÄ±

30'u aÅŸkÄ±n filmde hem yapÄ±mcÄ±lÄ±k ve oyunculuk yapan 2 çocuk babasÄ± ErdoÄŸan ÇakÄ±cÄ± için HacÄ± Ali Bey Mahallesi'ndeki HacÄ± Ali Bey Camii'nde tören düzenlendi. ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n cenaze töreninde gözler, ünlü yaptÄ±ÄŸÄ± isimleri; Türkan Åžoray, Fatma Girik ve Cüneyt ArkÄ±n'Ä± aradÄ± ancak ünlü isimler büyük bir vefasÄ±zlÄ±k örneÄŸi gösterip, ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n cenazesine gelmedi. Gelmek bir tarafa dursun çelenk dahi göndermediler.

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Ä°brahim Erkal

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elÃ§in sangu

ElÃ§in Sangu yarÄ±m sezonluk aradan sonra 2 bomba projeyle dÃ¶nÃ¼yor

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ÅŸÃ¼kran ovalÄ± caner erkin

EÅŸini kÄ±skanÃ§lÄ±k yÃ¼zÃ¼nden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

ÃœnlÃ¼ futbolcu Caner Erkin, eÅŸi ÅžÃ¼kran OvalÄ±'yÄ± 'kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±' yÃ¼zÃ¼nden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na isyan etti