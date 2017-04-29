YeÅŸilÃ§am'Ä±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± keÅŸfeden yapÄ±mcÄ±ya bÃ¼yÃ¼k vefasÄ±zlÄ±k

TÃ¼rkan Åžoray, Fatma Girik ve CÃ¼neyt ArkÄ±n'Ä± keÅŸfeden ErdoÄŸan Ã‡akÄ±cÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡akÄ±cÄ±'nÄ±n cenazesinde ise bu isimlerin gÃ¶rÃ¼lmemesi bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸattÄ±

30'u aÅŸkÄ±n filmde hem yapÄ±mcÄ±lÄ±k ve oyunculuk yapan 2 çocuk babasÄ± ErdoÄŸan ÇakÄ±cÄ± için HacÄ± Ali Bey Mahallesi'ndeki HacÄ± Ali Bey Camii'nde tören düzenlendi. ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n cenaze töreninde gözler, ünlü yaptÄ±ÄŸÄ± isimleri; Türkan Åžoray, Fatma Girik ve Cüneyt ArkÄ±n'Ä± aradÄ± ancak ünlü isimler büyük bir vefasÄ±zlÄ±k örneÄŸi gösterip, ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n cenazesine gelmedi. Gelmek bir tarafa dursun çelenk dahi göndermediler.