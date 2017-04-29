Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/04/2017 09:17

Ä°mparator Ã§iÄŸ kÃ¶fte zincirine bir yeni ÅŸube daha ekledi

Ä°brahim TatlÄ±ses

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim TatlÄ±ses, TekirdaÄŸ'da Ã§iÄŸ kÃ¶fte zincirinin son ÅŸubesini aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±

Ünlü türkücü Ä°brahim TatlÄ±ses, çiÄŸ köfte ÅŸubelerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Birçok ilde ÅŸube açan TatlÄ±ses, son ÅŸubesini TekirdaÄŸ'da açtÄ±.

 

 

Ä°mparator, TekirdaÄŸ'daki ÅŸubesinin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda çekilen videoyu, Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. TatlÄ±ses paylaÅŸÄ±mÄ±na "AçÄ±ldÄ±k saçÄ±ldÄ±k, Türkiye'ye daÄŸÄ±ldÄ±k! KoÅŸ vatandaÅŸ koÅŸ, sudan ucuz! Ye babam ye, yoksa bitecek... Ara ki; bulasÄ±n, vallahi de tillahi de doÄŸru söylüyorum, her yerde bulamazsÄ±nÄ±z. KaptÄ±n kaptÄ±n, kapamadÄ±n gitti!!!" notunu ekledi.

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