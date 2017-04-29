Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/04/2017 10:46

Cem Belevi AyÅŸe'yi unuttu Zehra YÄ±lmaz ile birlikte yakalandÄ±

cem belevi

AyÅŸe Hatun Ã–nal ile ayrÄ±lan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Cem Belevi, Zehra YÄ±lmaz ile objektiflere yakalandÄ±

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± AyÅŸe Hatun Önal ile iliÅŸkisi jet hÄ±zÄ±yla biten Cem Belevi, önceki akÅŸam oyuncu Zehra YÄ±lmaz ile yakalandÄ±. Belevi, gazetecilere "Zehra arkadaÅŸÄ±m" dedi. Cem Belevi, önceki akÅŸam oyuncu Zehra YÄ±lmaz'la objektiflere takÄ±ldÄ±. BaÅŸ baÅŸa romantik bir yemek yiyen ikili, flaÅŸlarÄ±n patlamasÄ±yla mekandan apar topar çÄ±ktÄ±. Panik olduklarÄ± gözlenen çiftten Belevi, "Zehra çok eski arkadaÅŸÄ±m. DüÅŸündüÄŸünüz gibi bir durum yok. Hasret giderdik" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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