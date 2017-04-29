Sosyal medya fenomeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸen Amanda yenge ÅŸÃ¼kretti

TÃ¼rkiye'de 'yenge' olarak tabir edilen Amanda Cerny, sosyal medya fenomeni Berkcan GÃ¼ven ile fotoÄŸraf Ã§ektirdi

Balkonuna Türk bayraÄŸÄ± asarken çekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±yla hafÄ±zalara kazÄ±nan Amanda Cerny, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± son paylaÅŸÄ±mÄ±yla Türklere olan hayranlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha ortaya koydu. Twitter'dan, hayatÄ±mÄ±za 'YozgatlÄ± DayÄ±' olarak giren Cemal Lalek'e evlilik teklifinde bulunmasÄ± günlerce konuÅŸulan Amanda Cerny, sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'le fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Türkiye'de 'Yenge' adÄ±yla tanÄ±nan Cerny, Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafa, "Türk arkadaÅŸlarÄ±mÄ± Los Angeles'ta gördüÄŸüm için her zaman ÅŸükrediyorum" notunu yazdÄ±.