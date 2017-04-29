Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/04/2017 11:12

Sosyal medya fenomeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸen Amanda yenge ÅŸÃ¼kretti

Amanda yenge

TÃ¼rkiye'de 'yenge' olarak tabir edilen Amanda Cerny, sosyal medya fenomeni Berkcan GÃ¼ven ile fotoÄŸraf Ã§ektirdi

Balkonuna Türk bayraÄŸÄ± asarken çekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±yla hafÄ±zalara kazÄ±nan Amanda Cerny, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± son paylaÅŸÄ±mÄ±yla Türklere olan hayranlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha ortaya koydu. Twitter'dan, hayatÄ±mÄ±za 'YozgatlÄ± DayÄ±' olarak giren Cemal Lalek'e evlilik teklifinde bulunmasÄ± günlerce konuÅŸulan Amanda Cerny, sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'le fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Türkiye'de 'Yenge' adÄ±yla tanÄ±nan Cerny, Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafa, "Türk arkadaÅŸlarÄ±mÄ± Los Angeles'ta gördüÄŸüm için her zaman ÅŸükrediyorum" notunu yazdÄ±.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Ä°brahim Erkal

18 gÃ¼ndÃ¼r komada olan Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son aÃ§Ä±klama

Evinin otoparkÄ±nda beyin kanamasÄ± geÃ§iren ve hastaneye komÅŸusunun gÃ¶rmesiyle kaldÄ±rÄ±lan Ä°brahim Erkal'Ä±n yaÅŸam mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor

elÃ§in sangu

ElÃ§in Sangu yarÄ±m sezonluk aradan sonra 2 bomba projeyle dÃ¶nÃ¼yor

KiralÄ±k AÅŸk dizisiyle tanÄ±nan ElÃ§in Sangu, iki projeye birden imza attÄ±

ÅŸÃ¼kran ovalÄ± caner erkin

EÅŸini kÄ±skanÃ§lÄ±k yÃ¼zÃ¼nden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

ÃœnlÃ¼ futbolcu Caner Erkin, eÅŸi ÅžÃ¼kran OvalÄ±'yÄ± 'kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±' yÃ¼zÃ¼nden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na isyan etti