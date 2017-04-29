Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/04/2017 14:27

EÅŸini kÄ±skanÃ§lÄ±k yÃ¼zÃ¼nden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

ÅŸÃ¼kran ovalÄ± caner erkin

ÃœnlÃ¼ futbolcu Caner Erkin, eÅŸi ÅžÃ¼kran OvalÄ±'yÄ± 'kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±' yÃ¼zÃ¼nden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na isyan etti

Oyuncu Åžükran OvalÄ±, eÅŸi Caner Erkin'in kÄ±skançlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± için oyunculuk yapmasÄ±nÄ± istemediÄŸi haberlerine "Kesinlikle öyle bir ÅŸey yok. Ä°yi bir iÅŸ olsun diye bekliyorum" dedi. BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin'le dört ay önce nikah masasÄ±na oturan Åžükran OvalÄ±, eÅŸinin projelerde yer almasÄ±na izin vermediÄŸi haberlerine isyan etti. Oyuncu, "Caner'in çalÄ±ÅŸmamÄ± istememesi söz konusu deÄŸil. KÄ±skançlÄ±k iddialarÄ± gerçeÄŸi yansÄ±tmÄ±yor. Asla öyle bir ÅŸey yok. Konservatuvar mezunu bir oyuncuyum" dedi. Kendisine en çok desteÄŸin eÅŸinden geldiÄŸini belirten OvalÄ±, "Oyunculuk hayattaki en büyük motivasyonum. Ä°yi bir ÅŸey olsun diye bekliyorum. ÇalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±ma dair söylentiler kesinlikle yalan" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Erkin ise, "Onun çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± istiyor ve destekliyorum." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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