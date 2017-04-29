Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/04/2017 15:18

ElÃ§in Sangu yarÄ±m sezonluk aradan sonra 2 bomba projeyle dÃ¶nÃ¼yor

elÃ§in sangu

KiralÄ±k AÅŸk dizisiyle tanÄ±nan ElÃ§in Sangu, iki projeye birden imza attÄ±

BarÄ±ÅŸ Arduç'la birlikte yakaladÄ±ÄŸÄ± uyumla dikkatleri üzerine çeken Elçin Sangu, yarÄ±m sezonluk aranÄ±n ardÄ±ndan imzalarÄ± peÅŸ peÅŸe attÄ±. Elçin Sangu 'Poyraz Karayel'i çeken Limon YapÄ±m ile film anlaÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ä°lk kez beyaz perdede baÅŸrolde boy gösterecek olan Elçin Sangu için partner aranÄ±yor. DiÄŸer yandan Elçin Sangu'nun, Kanal D'de ekrana gelecek bir iddialÄ± bir dizi için de anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Elçin Sangu'nun yeni dizisini D YapÄ±m'Ä±n çekeceÄŸi belirtildi

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