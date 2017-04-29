Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/04/2017 16:59

18 gÃ¼ndÃ¼r komada olan Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son aÃ§Ä±klama

Ä°brahim Erkal

Evinin otoparkÄ±nda beyin kanamasÄ± geÃ§iren ve hastaneye komÅŸusunun gÃ¶rmesiyle kaldÄ±rÄ±lan Ä°brahim Erkal'Ä±n yaÅŸam mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor

Evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan beyin kanamasÄ± tanÄ±sÄ±yla özel bir hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan Ä°brahim Erkal, ailesinin talebi üzerine Ümraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne alÄ±ndÄ±. Ünlü sanatçÄ±nÄ±n bilincinin kapalÄ±, nabÄ±z ve tansiyonunun düzensiz olduÄŸu tespit edildi.Ä°brahim Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapÄ±labilmesi amacÄ±yla bu Sabah saatlerinde bulunduÄŸu özel hastaneden alÄ±narak Ümraniye eÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne getirildi.Nakil sonrasÄ±nda yapÄ±lan ilk deÄŸerlendirmede, Erkal'Ä±n bilincinin kapalÄ±, tansiyon ve nabÄ±z gibi hayati fonksiyonlarÄ±nÄ±n düzensiz olduÄŸunun tespit edildiÄŸi öÄŸrenildi.

 

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