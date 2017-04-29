GenÃ§ popÃ§u ilk imtihanÄ± geÃ§ti Aleyna Tilki konserinde bÃ¼yÃ¼k izdiham

ÃœnlÃ¼ pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Aleyna Tilki, 27 bin kiÅŸilik halk konseri gerÃ§ekleÅŸtirdi

Genç popçu Aleyna Tilki, ilk kez açÄ±k hava konseri verdi. Antalya'da düzenlenen TarÄ±m ve SeracÄ±lÄ±k Festivali etkinlikleri kapsamÄ±nda ilk halk konserine çÄ±kan Aleyna Tilki'yi tam 27 bin kiÅŸi izlemeye geldi. Aleyna Tilki, kendisini izlemeye gelen kalabalÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda büyük mutluluk yaÅŸadÄ±. Tilki, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla dile getirdi.

BENÄ°M Ä°ÇÄ°N GURUR VERÄ°CÄ°YDÄ°

Konserde çekilen fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Tilki, paylaÅŸÄ±mÄ±na; "Dün beni izlemeye gelen,stada zor sÄ±ÄŸan 27.000 kiÅŸiye,sonsuz teÅŸekkürler.... Ä°lk halk konserimi 27.000 kiÅŸiyle yapmak benim için çok gurur vericiydi... Åžükürler olsun." notunu ekledi.