Ä°brahim Erkal baÅŸka hastaneye nakledildi durumu ciddi

SanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n ailesinin isteÄŸi Ã¼zerine nakli Ãœmraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine alÄ±ndÄ±

Evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan beyin kanamasÄ± tanÄ±sÄ±yla tedavi altÄ±na alÄ±nan Ä°brahim Erkal'Ä±n naklinin, ailesinin talebi üzerine Ümraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapÄ±labilmesi amacÄ±yla bu sabah saatlerinde bulunduÄŸu özel hastaneden alÄ±narak Ümraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine getirildi. Erkal'Ä±n, nakil sonrasÄ±nda yapÄ±lan ilk deÄŸerlendirmesinde bilincinin kapalÄ±, tansiyon ve nabÄ±z gibi hayati fonksiyonlarÄ±nÄ±n düzensiz olduÄŸu tespit edildi. SanatçÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumu sonucu medikal tedavisinin yoÄŸun bakÄ±m ÅŸartlarÄ±nda sürdürülmesine karar verilirken, ÅŸu an için ek bir cerrahi giriÅŸim planlamasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve Erkal'Ä±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n da konuya iliÅŸkin bilgilendirildiÄŸi öÄŸrenildi. Ä°brahim Erkal, 12 Nisan'da evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunmuÅŸ, önce bir kamu hastanesine, ardÄ±ndan da bir özel hastaneye götürülmüÅŸtü. YapÄ±lan tetkiklerinde ciddi bir beyin kanamasÄ±nÄ±n olduÄŸu tespit edilen ve bunun üzerine ameliyatta alÄ±nan Erkal'Ä±n tedavisi, yoÄŸun bakÄ±m ÅŸartlarÄ±nda gerçekleÅŸtirilmiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet