Survivor'da dokunulmazlÄ±k oyununu kim kazandÄ± iÅŸte eleme adaylarÄ±

EkranlarÄ±n beÄŸeniyle takip edilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da dÃ¼n akÅŸam oynanan dokunulmazlÄ±k oyununu dezavantaja raÄŸmen Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ± kazandÄ±

Survivor dokunulmazlÄ±k oyunununda ünlüler ve gönüllüler takÄ±mÄ± birer tur galip gelerek, final turuna geçtiler. Finalde ünlüler, gönüllüler takÄ±mÄ±nÄ± yenerek haftanÄ±n ilk dokunulmazlÄ±k oyununu kazanmayÄ± baÅŸardÄ±.

Hangi isimler eleme adayÄ± oldu

DokunulmazlÄ±k oyununu kaybeden gönüllüler takÄ±mÄ± ada konseyi öncesi bireysel dokunulmazlÄ±k için yarÄ±ÅŸtÄ±. Gönüllülerde bireysel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± Ogeday kazandÄ±. HaftanÄ±n ilk eleme adaylarÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi konseyde gönüllüler takÄ±mÄ±ndan ismi en çok yazÄ±lan yarÄ±ÅŸmacÄ± Berna olurken, bireysel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanan Ogeday, AnÄ±l’Ä±n ismini söyleyerek ikinci eleme adayÄ±nÄ± belirlemiÅŸ oldu.