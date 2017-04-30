Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/04/2017 11:27

KÄ±smetse Olur programÄ± yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ± mÄ±

KÄ±smetse Olur

Hafta iÃ§i her gÃ¼n Kanal D'de ekrana gelen KÄ±smetse Olur adlÄ± program dÃ¼n akÅŸam yayÄ±nlanan KHK ile yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Evlilik programlarÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na dair bir haber dün KHK ile duyuruldu. Bunun ardÄ±ndan ilk açÄ±klama KÄ±smetse Olur programÄ±nÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ± Haluk Åžirin'den geldi.

Åžirin, Twitter sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Ä°lk günden bu yana verdiÄŸiniz tüm desteklere çok çok teÅŸekkür ederiz. KÄ±smetse Olur yeni yasal düzenleme nedeni ile bugün sona ermiÅŸtir.”

Konuyla ilgili Instagram üzerinden de bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±:

"2 yÄ±ldÄ±r büyük bir ilgiyle izlenen KÄ±smetse Olur, yeni yasal düzenleme ile yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r... Tüm izleyicilerimze teÅŸekkür ederiz..."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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