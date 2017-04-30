KÄ±smetse Olur programÄ± bitti ilk aÃ§Ä±klamayÄ± o yaptÄ±

DÃ¼n yayÄ±nlanan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile izdivaÃ§ programlarÄ± yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Evlilik programlarÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na dair bir haber dün aksam KHK ile duyuruldu. Bunun ardÄ±ndan ilk açÄ±klama KÄ±smetse Olur programÄ±nÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ± Haluk Åžirin’den geldi. Åžirin, Twitter hesabÄ±ndan programÄ±n yasal düzenleme nedeniyle ekrana veda ettiÄŸini yazdÄ±:

“Ä°lk günden bu yana verdiÄŸiniz tüm desteklere çok çok teÅŸekkür ederiz. KÄ±smetse Olur yeni yasal düzenleme nedeni ile bugün sona ermiÅŸtir. Bir sure Iste benim stilim ile beraberiz, sonra eylemlerimiz hÄ±zlanarak devam edecek ;) Kismetse Olur süresince istemeden her kimi kÄ±rdÄ±ysak affola Küfür edenlere de teÅŸekkür edenlere de sonsuz sevgi ve saygÄ±larÄ±mÄ±zla. Bye”

Program sunucusu Seda Akgül de sosyal medya hesabÄ±ndan veda mesajÄ± yayÄ±nladÄ±.