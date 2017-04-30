Deniz Seki tahliye oluyor iÅŸte o tarih

UyuÅŸturucu temin etmek suÃ§undan tutuklu yargÄ±lanan ÅŸarkÄ±cÄ± Deniz Seki'nin tahliyesine az kaldÄ±

2 Åžubat 2009 tarihinde "UyuÅŸturucu temin etmek" suçlamasÄ±yla tutuklanan ve 24 Ekim 2009'daki ilk duruÅŸmasÄ±na kadar hapis yatan Deniz Seki sonrasÄ±nda tahliye edilmiÅŸti.

6 YIL 3 AY HAPÄ°S CEZASI ALDI

Daha sonra ‘kokain satÄ±n alÄ±p içmek’ ve ‘baÅŸkalarÄ±na uyuÅŸturucu temin etmek’ suçlarÄ±ndan ikinci kez hakkÄ±nda dava açÄ±lan ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n 6 yÄ±l 3 ay hapis yatmasÄ± istenmiÅŸti. SonrasÄ±nda devam eden dava sonucunda 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± alan Deniz Seki bu karar sonrasÄ±nda ortadan kaybolmuÅŸtu. 6 KasÄ±m 2014 yÄ±lÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ± dairede yakalanarak cezaevine götürülmüÅŸtü.

ÅžarkÄ±cÄ± Deniz Seki 5 Haziran günü saat 09.00'da tahliye olacak.