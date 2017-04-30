Aleyna Tilki'nin son bombasÄ± takipÃ§ilerini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Son zamanlarÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan genÃ§ popÃ§usu Aleyna Tilki yaptÄ±ÄŸÄ± son paylaÅŸÄ±mla takipÃ§ilerini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Son zamanlarÄ±n en çok konuÅŸulan isimlerinden Aleyna Tilki, ÅŸimdi de estetiik haberleriyle gündemde. Ä°ddiaya göre 17 yaÅŸÄ±ndaki lise öÄŸrencisi Aleyna Tilki dudaklarÄ±nÄ± doldurttu. Estetik için anne-babasÄ±ndan izin alan Aleyna, soranlara “Benim dudaklarÄ±m hep dolgun” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Ancak fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyaya yükleyince kimse bu söylediÄŸine inanmadÄ±. Takipçileri bile “Aaa yüzüne ne oldu, dudaklarÄ±n niye ÅŸiÅŸti. Yoksa estetik mi?” diye sordu.