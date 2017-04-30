Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/04/2017 12:25

RÃ¼zgar Ã‡etin ilk kez konuÅŸtu kaza sonrasÄ± hayatÄ±m deÄŸiÅŸti

RÃ¼zgar Ã‡etin

Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'ta bir polisin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan RÃ¼zgar Ã‡etin ilk kez davayla ilgili konuÅŸtu

BeÅŸiktaÅŸ'ta trafik kazasÄ±nda bir polisin ÅŸehit olmasÄ±na yol açan ve 7.5 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ± YargÄ±tay'da olan yönetmen Sinan Çetin'in oÄŸlu Rüzgar Çetin önceki akÅŸam NiÅŸantaÅŸÄ±'nda kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla buluÅŸtu.

"YARGI SÜRECÄ° DEVAM EDÄ°YOR"

YargÄ±tay kararÄ± onarsa 13 ay daha hapiste yatacak olan Çetin, kaza sonrasÄ± ilk kez sorulara yanÄ±t verdi. Vatan'Ä±n haberine göre, Yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± haberleri için "Yok, doÄŸru deÄŸil. Haberlerde okunan her ÅŸeye inanmayÄ±n. YargÄ±tay süreci devam ediyor" diyen Çetin, "Bekliyoruz. Ä°nÅŸallah hayÄ±rlÄ±sÄ±yla güzel bir sonuç çÄ±kacak. Åžu an mutluyum. Kaza sonrasÄ± hayatÄ±mda çok ÅŸey deÄŸiÅŸti. Bir gün bunlarÄ± uzun uzun anlatÄ±rÄ±m" diye konuÅŸtu.

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