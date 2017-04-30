Evlilik programÄ± bitti Seda Sayan o kararÄ± aldÄ±

DÃ¼n yayÄ±nlanan KHK ile yasaklanan evlilik programlarÄ±nÄ±n sunucularÄ±ndan Seda Sayan, iÅŸinin sona ermesinin ardÄ±ndan sahnelere yeniden geri dÃ¶nÃ¼yor

Seda Sayan ve Erkan Çelik arasÄ±ndaki 6 yÄ±llÄ±k iliÅŸki geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haftalarda sona erdi. Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±nda Sayan'Ä±n oÄŸlu OÄŸulcan'Ä±n vetosu olduÄŸu iddia edilmiÅŸti. AyrÄ±lÄ±k sonrasÄ± farklÄ± iddialar da ortaya atÄ±ldÄ± ve Sayan, Instagram hesabÄ±nÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak evlilik programlarÄ±nÄ±n yasaklanacaÄŸÄ± haberleri çÄ±kÄ±nca Sayan, sosyal medyaya ve sahnelere dönme kararÄ± aldÄ±. Bu haberi Demet AkalÄ±n kendi Instagram sayfasÄ±ndan duyurdu.

'Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m; Seda Sayan! Sahnelere donuyorrr