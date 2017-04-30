Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/04/2017 17:47

Evlilik programÄ± bitti Seda Sayan o kararÄ± aldÄ±

seda sayan

DÃ¼n yayÄ±nlanan KHK ile yasaklanan evlilik programlarÄ±nÄ±n sunucularÄ±ndan Seda Sayan, iÅŸinin sona ermesinin ardÄ±ndan sahnelere yeniden geri dÃ¶nÃ¼yor

Seda Sayan ve Erkan Çelik arasÄ±ndaki 6 yÄ±llÄ±k iliÅŸki geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haftalarda sona erdi. Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±nda Sayan'Ä±n oÄŸlu OÄŸulcan'Ä±n vetosu olduÄŸu iddia edilmiÅŸti. AyrÄ±lÄ±k sonrasÄ± farklÄ± iddialar da ortaya atÄ±ldÄ± ve Sayan, Instagram hesabÄ±nÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak evlilik programlarÄ±nÄ±n yasaklanacaÄŸÄ± haberleri çÄ±kÄ±nca Sayan, sosyal medyaya ve sahnelere dönme kararÄ± aldÄ±. Bu haberi Demet AkalÄ±n kendi Instagram sayfasÄ±ndan duyurdu. 

'Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m; Seda Sayan! Sahnelere donuyorrr

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Kanal D

KÄ±smetse Olur bitti mi Kanal D 1 MayÄ±s yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±

Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilen Ä°zdivaÃ§ programlarÄ±ndan biri olan kÄ±smetse Olur yarÄ±n ekrana gelecek mi? Kanal D'nin 1 MayÄ±s tarihinde yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± haberimizde

ATV

Esra Erol yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda var mÄ± ATV 1 MayÄ±s yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±

Esra Erol programÄ± yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lacak mÄ±, ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 1 MayÄ±s tarihinde Esra Erol'un programÄ± yer alÄ±yor mu, detaylar haberimizde

Star TV

Zuhal Topal'la yarÄ±n ekrana gelecek mi Star TV 1 MayÄ±s yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±

KHK ile yasaklanan evlilik programlarÄ±nÄ±n iÃ§inde Zuhal Topal'la da var. 1 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda program yer alÄ±yor mu, detaylar haberimizde