Zuhal Topal'la yarÄ±n ekrana gelecek mi Star TV 1 MayÄ±s yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±

KHK ile yasaklanan evlilik programlarÄ±nÄ±n iÃ§inde Zuhal Topal'la da var. 1 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda program yer alÄ±yor mu, detaylar haberimizde

Star TV 1 MayÄ±s yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, gün içerisinde programda yer alan dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Aksiyon içerikli Söz dizisi ve birçok dizi tekrarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Star TV 1 MayÄ±s yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda Zuhal Topal'la programÄ±nÄ±n yeni bölümü de yer alÄ±yor.

STAR TV 1 MAYIS YAYIN AKIÅžI

Türkan

Saat: 02:15 - 03:30 (75 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Cüzzamla savaÅŸ ve eÄŸitim konusunda imza attÄ±ÄŸÄ± reformlarla tanÄ±nan Türkan Saylan'Ä±n yaÅŸam öyküsü...

Hayat Bazen TatlÄ±dÄ±r

Saat: 04:30 - 06:45 (135 dakika)

Tür: Dizi

Özet: DoÄŸru bildiklerini savunan, idealist bir öÄŸretmenin öyküsü...

Bugün

Saat: 06:45 - 08:30 (105 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve dünya gündeminin nabzÄ± tutuluyor.

Beni Affet

Saat: 08:30 - 09:30 (60 dakika)

Tür: Dizi

Özet: AnkaralÄ±, üç çocuklu bir ailenin nesilden nesile aktarÄ±lan sÄ±rlar ve gizemlerle dolu hikayesi...

Duymayan KalmasÄ±n

Saat: 09:30 - 12:00 (150 dakika) c

Tür: EÄŸlence

Özet: Magazin dünyasÄ±nÄ±n ünlü isimleriyle sohbet keyfi...

Fazilet HanÄ±m ve KÄ±zlarÄ±

Saat: 12:00 - 14:45 (165 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Fazilet ile kÄ±zlarÄ±nÄ±n hayatÄ±, ihtiÅŸamlÄ± Egemen YalÄ±sÄ±'na girmeleriyle bir anda deÄŸiÅŸir.

Beni Affet

Saat: 14:45 - 16:15 (90 dakika)

Tür: Dizi

Özet: AnkaralÄ±, üç çocuklu bir ailenin nesilden nesile aktarÄ±lan sÄ±rlar ve gizemlerle dolu hikayesi...

Zuhal Topal'la

Saat: 16:15 - 19:00 (165 dakika)

Tür: EÄŸlence

Özet: Zuhal Topal, programa katÄ±lan adaylarla, ekran baÅŸÄ±ndaki taliplerini bir araya getiriyor.

Star Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaÅŸanan sÄ±cak geliÅŸmeler ekrana geliyor.

Söz

Saat: 20:00 - 23:45 (225 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Ä°stanbul'da yaÅŸanan bir terör saldÄ±rÄ± KÄ±demli ÜsteÄŸmen Yavuz Karasu'nun hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirir.

Ä°stanbullu Gelin

Saat: 23:45 - 02:30 (165 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Süreyya'nÄ±n mütevazi yaÅŸamÄ± karizmatik iÅŸ adamÄ± Faruk'a aÅŸÄ±k olmasÄ± ile bir anda deÄŸiÅŸir.