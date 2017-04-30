Esra Erol yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda var mÄ± ATV 1 MayÄ±s yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±

Esra Erol programÄ± yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lacak mÄ±, ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 1 MayÄ±s tarihinde Esra Erol'un programÄ± yer alÄ±yor mu, detaylar haberimizde

1 MayÄ±s ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda nelerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak eden seyirciler, kanalÄ±n günlük programÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±. On binlerce kiÅŸinin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 1 MayÄ±s ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda KÄ±rgÄ±n Çiçekler dizisi, Kim Milyoner Olmak Ä°ster ve Esra Erol programlarÄ± dikkat çekiyor.

ATV 1 MAYIS YAYIN AKIÅžI

Ä°kisini de Sevdim

Saat: 02:45 - 05:15 (150 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Evlenme hayali kuran Suna ve Hasan'Ä±n hayatÄ±, tesadüfen karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± Karacabey Ailesi yüzünden alt üst olur.

Bu Åžehir Arkandan Gelecek

Saat: 05:15 - 06:45 (90 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Kimsesiz Ali ile varlÄ±klÄ± bir ailenin kÄ±zÄ± olan Derin'in yollarÄ± kesiÅŸirse...

KahvaltÄ± Haberleri

Saat: 06:45 - 10:00 (195 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli geliÅŸmeleri ve gazetelerden baÅŸlÄ±klar bu programda...

Müge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert

Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c

Tür: YaÅŸam & Hobi

Özet: SorunlarÄ±na çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert'in kapÄ±sÄ±nÄ± çalÄ±yor.

ATV Gün OrtasÄ±

Saat: 13:00 - 13:40 (40 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaÅŸanan önemli geliÅŸmelere yer veriliyor.

Karavan

Saat: 13:40 - 16:20 (160 dakika)

Tür: EÄŸlence

Özet: Mutfakta hÄ±zlÄ±, marifetli ve kararlÄ± olan bu yarÄ±ÅŸÄ±n galibi oluyor.

Esra Erol'da

Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika) c

Tür: YaÅŸam & Hobi

Özet: Yuva kurmak isteyen gelin ve damat adaylarÄ±, mutluluÄŸun kapÄ±larÄ±nÄ± bu programda aralÄ±yor.

ATV Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'nin ve dünyanÄ±n politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sÄ±cak geliÅŸmelere yer veriliyor.

KÄ±rgÄ±n Çiçekler

Saat: 20:00 - 23:30 (210 dakika)

Tür: Dizi

Özet: AynÄ± kaderi paylaÅŸan bir grup genç kÄ±zÄ±n hüzünlü öyküsü...

Kim Milyoner Olmak Ä°ster?

Saat: 23:30 - 00:30 (60 dakika)

Tür: EÄŸlence

Özet: Bilgisine ve genel kültürüne güvenen yarÄ±ÅŸmacÄ±lar bir milyon liralÄ±k ödül için ter döküyor.