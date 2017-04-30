KÄ±smetse Olur bitti mi Kanal D 1 MayÄ±s yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±

Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilen Ä°zdivaÃ§ programlarÄ±ndan biri olan kÄ±smetse Olur yarÄ±n ekrana gelecek mi? Kanal D'nin 1 MayÄ±s tarihinde yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± haberimizde

Kanal D 1 MayÄ±s yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, içerisinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± birbirinden zengin ve dolu dolu içerikler nedeniyle araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

1 MAYIS KANAL D YAYIN AKIÅžI

1 MayÄ±s Kanal D yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda;

Can

Saat: 03:00 - 04:30 (90 dakika)Tür: Sinema

Özet: AyÅŸe ve Cemal birbirlerini çok severek evlenmiÅŸ, maddi açÄ±dan iyi-kötü geçinen mutlu bir çifttir...

5N 1K

Saat: 04:30 - 05:30 (60 dakika)Tür: Haber & Aktüalite

Özet: 5N1K, 'Ne, Nerede, Ne Zaman, Neden, NasÄ±l ve Kim' sorularÄ±nÄ±n yanÄ±tlarÄ±nÄ± aramaya devam ediyor.

Kalbim Ege'de KaldÄ±

Saat: 05:30 - 06:45 (75 dakika)Tür: Dizi

Özet: Bir tarafta, erkek Fatma ZeliÅŸ, diÄŸer tarafta kadÄ±nlarÄ±n gözdesi Mustafa...

Emin Çapa ile Sabah Haberleri

Saat: 06:45 - 09:00 (135 dakika) cTür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve Dünya’da yaÅŸanan tüm geliÅŸmeler, en sÄ±cak ve çarpÄ±cÄ± geliÅŸmeler...

AÅŸk-Ä± Memnu

Saat: 09:00 - 11:00 (120 dakika)Tür: Dizi

Özet: Masumiyet, ihanet bulutlarÄ±yla gölgelendiÄŸinde tutku ve aÅŸk, sadakati terkeder.

Renkli Sayfalar

Saat: 11:00 - 12:15 (75 dakika) cTür: YaÅŸam & Hobi

Özet: Gündelik hayata dair ne varsa her sabah Renkli Sayfalar'da!

KÄ±smetse Olur

Saat: 12:15 - 16:15 (240 dakika)Tür: YaÅŸam & Hobi

Özet: MuhteÅŸem bir düÄŸün, harika bir ev...

Arka Sokaklar

Saat: 16:15 - 18:45 (150 dakika)Tür: Dizi

Özet: Åžehrin kalbi arka sokaklarda atÄ±yor!

Kanal D Ana Haber Bülteni

Saat: 18:45 - 20:00 (75 dakika) cTür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaÅŸanan geliÅŸmeler, son dakika haberleri...

Ä°simsizler

Saat: 20:00 - 23:15 (195 dakika)Tür: Dizi

Özet: Ä°simsizler, bayrak sevdasÄ±nÄ±, vatan aÅŸkÄ±nÄ± en kalbi duygular ile gözler önüne seriyor.

Bodrum MasalÄ±

Saat: 23:15 - 00:30 (75 dakika)Tür: Dizi

Özet: Ä°flas nedeniyle tüm varlÄ±klarÄ±nÄ± kaybeden Ergüven Ailesi'nin yeniden hayata tutunma çabasÄ±...