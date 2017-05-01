SapkÄ±n ve ahlaksÄ±z dediÄŸi Nusret'ten Okan BayÃ¼lgen'e videolu gÃ¶nderme

Sosyal medya fenomeni Nusret hakkÄ±nda 'sapkÄ±n ve ahlaksÄ±z' diyen Okan BayÃ¼lgen'den sinirini Ã§ektiÄŸi video ile Ã§Ä±kartÄ±

Ete tuz atma hareketiyle fenomen hale gelen Nusret Gökçe'yi, Okan Bayülgen geçtiÄŸimiz günlerde Twitter üzerinden feci ÅŸekilde eleÅŸtirmiÅŸti. Nusret'in ete yaptÄ±klarÄ±nÄ± sapkÄ±nlÄ±k olarak nitelendiren Bayülgen, "bu videoyu çocuklarÄ±mÄ±z da izliyor" dedi. Bunun üzerine Nusret yeni bir video paylaÅŸarak bu sefer meyveleri havada kesti. Nusret'in son videosu, Bayülgen'den sinirini çÄ±kardÄ± olarak yorumlandÄ±.

ELDÄ°VENSÄ°Z ETE DOKUNMASI MÄ°DE BULANDIRICI BULUNDU

Nusret Gökçe, Instagram'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda meyveleri havada kesti. En son et atÄ±lÄ±nca eti kesmedi, onun yerine eti öpüp okÅŸadÄ±. Nusret'in elinde eldiven olmamasÄ± ise, takipçileri tarafÄ±ndan mide bulandÄ±rÄ±cÄ± olarak yorumlandÄ±.

Nusret'in sosyal medya üzerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± o videoyu izlemek için TIKLAYINIZ