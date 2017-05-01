ÃœnlÃ¼ oyuncunun gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesi takipÃ§ilerini birbirine kattÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu Deniz Ã‡akÄ±r'Ä±n Ã§iÃ§ek detaylÄ± gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesi sosyal medyadaki hayranlarÄ±nÄ± Ã§ileden Ã§Ä±karttÄ±

'EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Oktay Kaynarca ile baÅŸrolü paylaÅŸan Deniz ÇakÄ±r, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla dikkat çekti. Ünlü oyuncu derin dekolteli pozunu 'Dizboyu Papatyalar' kitabÄ±ndan yazdÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlarla paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte güzel oyuncunun o paylaÅŸÄ±mÄ±:

"Böyle anlarda hep olur. Yerinde kullanÄ±lan bir sözcük, rastgele yükselen bir ÅŸarkÄ±, nasÄ±l kavratÄ±r yaÅŸamayÄ±! Ne diyor radyodaki ses: Teamo Te. Ne demek olabilir Teamo Te? "Seni seviyorum, seni, seni, seni" gibi bir ÅŸey. Hiç usanmadan, hep yineleyerek. Dili bilmesek bile anlÄ±yoruz, çünkü Akdeniz'in ortak dili bu. Dizboyu papatyalar anlamÄ±na da gelebilir, "Daha yÄ±ÄŸÄ±nla çocuk var doÄŸurulacak, yÄ±ÄŸÄ±nla çocuk bezi, don, erkek çorabÄ± var yÄ±kanacak" anlamÄ±na da. "Seni seviyorum, hadi hoÅŸçakal, bir gün o kÄ±yÄ± kahvesinde yanÄ±na çöküp dostça iki kadeh içebilme isteÄŸim baskÄ±n geliyor" anlamÄ±na da…"

TARTIÅžMA ÇIKTI, Ä°KÄ°YE BÖLÜNDÜLER

ÇakÄ±r'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± güzel bulup, hayranlÄ±k yorumlarÄ± yaÄŸdÄ±ranlar da oldu; göÄŸüslerini çok açÄ±k bulup eleÅŸtirenler de… Hatta ÇakÄ±r'Ä±n takipçileri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ± ve ikiye bölündüler.