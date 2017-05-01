Deniz Seki'nin tahliye edileceÄŸi gÃ¼n ve saat belli oldu

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Deniz Seki 3 sene Ã¶nce 'uyuÅŸturucu temin etmek' suÃ§undan yakalanmÄ±ÅŸ, Haziran ayÄ±nda ise tahliye edileceÄŸi sÃ¶yleniyordu

2 Åžubat 2009 tarihinde 'uyuÅŸturucu temin etmek' suçundan tutuklanan ve ilk duruÅŸmasÄ±na kadar hapiste kalan Deniz Seki, duruÅŸma sonrasÄ± tahliye edilmiÅŸti.HakkÄ±nda ikinci kez dava açÄ±lan Seki, 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸ ve ortadan kaybolmuÅŸtu. SaklandÄ±ÄŸÄ± dairede 6 KasÄ±m 2014 tarihinde yakalanan Seki, hapse girmiÅŸti. Seki'nin tahliye tarihi ve günü belli oldu. Seki, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü sabah saat 09.00'da BakÄ±rköy Cezaevinden tahliye olacak.