Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/05/2017 11:32

Deniz Seki'nin tahliye edileceÄŸi gÃ¼n ve saat belli oldu

deniz seki

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Deniz Seki 3 sene Ã¶nce 'uyuÅŸturucu temin etmek' suÃ§undan yakalanmÄ±ÅŸ, Haziran ayÄ±nda ise tahliye edileceÄŸi sÃ¶yleniyordu

2 Åžubat 2009 tarihinde 'uyuÅŸturucu temin etmek' suçundan tutuklanan ve ilk duruÅŸmasÄ±na kadar hapiste kalan Deniz Seki, duruÅŸma sonrasÄ± tahliye edilmiÅŸti.HakkÄ±nda ikinci kez dava açÄ±lan Seki, 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸ ve ortadan kaybolmuÅŸtu. SaklandÄ±ÄŸÄ± dairede 6 KasÄ±m 2014 tarihinde yakalanan Seki, hapse girmiÅŸti. Seki'nin tahliye tarihi ve günü belli oldu. Seki, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü sabah saat 09.00'da BakÄ±rköy Cezaevinden tahliye olacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
ibrahim tatlÄ±ses

Ä°mparator'dan duygulandÄ±ran 1 MayÄ±s paylaÅŸÄ±mÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim TatlÄ±ses 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ hakkÄ±nda kendi fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±

burcu biricik

ÃœnlÃ¼ oyuncu Ã§iÃ§ekÃ§i Ã§ocuÄŸun o isteÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden gerÃ§ekleÅŸtirdi

ÃœnlÃ¼ oyuncu Burcu Biricik'in bir mekan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Ã§iÃ§ekÃ§i Ã§ocuÄŸun ayakkabÄ±sÄ±nÄ± istemesi Ã¼zerine ayakkabÄ±larÄ±nÄ± Ã§Ä±kartÄ±p hemen verdi

nusret okan

SapkÄ±n ve ahlaksÄ±z dediÄŸi Nusret'ten Okan BayÃ¼lgen'e videolu gÃ¶nderme

Sosyal medya fenomeni Nusret hakkÄ±nda 'sapkÄ±n ve ahlaksÄ±z' diyen Okan BayÃ¼lgen'den sinirini Ã§ektiÄŸi video ile Ã§Ä±kartÄ±