ÃœnlÃ¼ oyuncu Ã§iÃ§ekÃ§i Ã§ocuÄŸun o isteÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden gerÃ§ekleÅŸtirdi

ÃœnlÃ¼ oyuncu Burcu Biricik'in bir mekan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Ã§iÃ§ekÃ§i Ã§ocuÄŸun ayakkabÄ±sÄ±nÄ± istemesi Ã¼zerine ayakkabÄ±larÄ±nÄ± Ã§Ä±kartÄ±p hemen verdi

Kanal D'deki 'Hayat ÅžarkÄ±sÄ±'nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Burcu Biricik ile eÅŸi Emre Yetkin önceki gece Arnavutköy'deki bir kulüpte eÄŸlendi. Kulüp çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda Burcu Biricik'e çiçekçi çocuklar, çiçekli taç satmaya çalÄ±ÅŸtÄ± ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±lar. Bunun üzerine çocuklardan biri Biricik'ten ayakkabÄ±larÄ±nÄ± istedi, güzel oyuncu bir an bile düÅŸünmeden ayakkabÄ±larÄ±nÄ± çÄ±karÄ±p verdi.

"SENÄ°N OLSUN"

Güzel oyuncu Burcu Biricik'i gören çiçekçi çocuklar oyuncunun çevresini bir anda sardÄ±. Taç satmak istediler ama baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±lar. Bunun üzerine çocuklardan biri ayakkabÄ±sÄ±nÄ± isteyince "Al senin olsun" deyip ayakkabÄ±sÄ±nÄ± verdi.

BURCU BÄ°RÄ°CÄ°K'Ä°N EÅžÄ° MAGAZÄ°NCÄ°LÄ°ÄžE SOYUNDU

Burcu Biricik çÄ±kÄ±ÅŸta muhabirlerin sorularÄ±nÄ± cevaplarken eÅŸi fotoÄŸraf makinesini çÄ±karÄ±p bu anlarÄ± görüntüledi. Emre Yetkin, Burcu Biricik'e muhabirlerin en çok sorduÄŸu o soruyu yöneltti "Hamile misiniz?" Burcu "Aaa Emre böyle bir ÅŸey yok" deyip güldü.