Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/05/2017 12:49

ÃœnlÃ¼ oyuncu Ã§iÃ§ekÃ§i Ã§ocuÄŸun o isteÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden gerÃ§ekleÅŸtirdi

burcu biricik

ÃœnlÃ¼ oyuncu Burcu Biricik'in bir mekan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Ã§iÃ§ekÃ§i Ã§ocuÄŸun ayakkabÄ±sÄ±nÄ± istemesi Ã¼zerine ayakkabÄ±larÄ±nÄ± Ã§Ä±kartÄ±p hemen verdi

Kanal D'deki 'Hayat ÅžarkÄ±sÄ±'nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Burcu Biricik ile eÅŸi Emre Yetkin önceki gece Arnavutköy'deki bir kulüpte eÄŸlendi. Kulüp çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda Burcu Biricik'e çiçekçi çocuklar, çiçekli taç satmaya çalÄ±ÅŸtÄ± ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±lar. Bunun üzerine çocuklardan biri Biricik'ten ayakkabÄ±larÄ±nÄ± istedi, güzel oyuncu bir an bile düÅŸünmeden ayakkabÄ±larÄ±nÄ± çÄ±karÄ±p verdi.

"SENÄ°N OLSUN"

Güzel oyuncu Burcu Biricik'i gören çiçekçi çocuklar oyuncunun çevresini bir anda sardÄ±. Taç satmak istediler ama baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±lar. Bunun üzerine çocuklardan biri ayakkabÄ±sÄ±nÄ± isteyince "Al senin olsun" deyip ayakkabÄ±sÄ±nÄ± verdi.

BURCU BÄ°RÄ°CÄ°K'Ä°N EÅžÄ° MAGAZÄ°NCÄ°LÄ°ÄžE SOYUNDU

Burcu Biricik çÄ±kÄ±ÅŸta muhabirlerin sorularÄ±nÄ± cevaplarken eÅŸi fotoÄŸraf makinesini çÄ±karÄ±p bu anlarÄ± görüntüledi. Emre Yetkin, Burcu Biricik'e muhabirlerin en çok sorduÄŸu o soruyu yöneltti "Hamile misiniz?" Burcu "Aaa Emre böyle bir ÅŸey yok" deyip güldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
ibrahim tatlÄ±ses

Ä°mparator'dan duygulandÄ±ran 1 MayÄ±s paylaÅŸÄ±mÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim TatlÄ±ses 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ hakkÄ±nda kendi fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±

deniz seki

Deniz Seki'nin tahliye edileceÄŸi gÃ¼n ve saat belli oldu

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Deniz Seki 3 sene Ã¶nce 'uyuÅŸturucu temin etmek' suÃ§undan yakalanmÄ±ÅŸ, Haziran ayÄ±nda ise tahliye edileceÄŸi sÃ¶yleniyordu

nusret okan

SapkÄ±n ve ahlaksÄ±z dediÄŸi Nusret'ten Okan BayÃ¼lgen'e videolu gÃ¶nderme

Sosyal medya fenomeni Nusret hakkÄ±nda 'sapkÄ±n ve ahlaksÄ±z' diyen Okan BayÃ¼lgen'den sinirini Ã§ektiÄŸi video ile Ã§Ä±kartÄ±