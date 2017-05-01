Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/05/2017 20:13

Kim Kardashian gibi olmak istiyorum dedi Ã§Ã¶p dÃ¶kmeye bikiniyle Ã§Ä±ktÄ±

Ã§Ã¶p bikini

Ã‡Ã¶pÃ¼ bikinisiyle dÃ¶kmeye giderken yakalanan Ä°ngiliz televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± Lisa Appleton, Kim Kardashian gibi tanÄ±nmak istediÄŸini belirtti

Ä°ngiltere'de yayÄ±nlanan Big Brother programÄ± ile üne kavuÅŸan televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± Lisa Appleton, son dönemlerde ünlüler arasÄ±nda moda olan "iç çamaÅŸÄ±rÄ± ile ev iÅŸi yapma" modasÄ±na uydu. Çöp dökmeye bikinisiyle giden Appleton'Ä±n görüntüleri herkeste ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±.

 

 

 

BU HALÄ°YLE GÖRÜNTÜLENMEKTEN RAHATSIZ OLMADI

Ä°spanya'da tatilde olan Lisa Appleton pazar günü evinin temizliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada iç çamaÅŸÄ±rÄ± ile çöpü dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±rken görüntülendi. GiydiÄŸi iç çamaÅŸÄ±rÄ± altÄ±na topuklu ayakkabÄ± giyen Lisa'nÄ±n çöp dökerken görüntülenmekten rahatsÄ±z olmadÄ±. Lisa geçen ay The Sun gazatesi ile röportajda, göz önünde bulunmaktan hiç rahatsÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta ileride Kim Kardashian'Ä±n komedyen versiyonu olup tüm dünyada tanÄ±nmak istediÄŸini söyledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r Val Kilmer

ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r kanser olduÄŸuna dair Ã§Ä±kan iddialarÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ± gerÃ§eÄŸi itiraf etti

ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r Val Kilmer kanser olduÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±

felaket telalÄ± Ã¶lÃ¼m haberi

Felaket telalÄ±ndan bir Ã¶lÃ¼m haberi daha Usta mÃ¼zisyen vefat etti

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Onur Akay, sanat camiasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mlerini haber veriyor. BugÃ¼n de uzun zamandÄ±r tedavi gÃ¶ren hem sunucu hem de mÃ¼zisyen olan Yavuz Ã–zÄ±ÅŸÄ±k'Ä±n vefat ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ali PoyrazoÄŸlu

ÃœnlÃ¼ tiyatrocu objektiflere bÃ¶yle yakalandÄ±

Tiyatro sanatÃ§Ä±sÄ± Ali PoyrazoÄŸlu Ä°stanbul Kart'Ä±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ ardÄ±ndan muhabirlere dÃ¶nerek 'bu haber olur' dedi