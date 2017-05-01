Kim Kardashian gibi olmak istiyorum dedi Ã§Ã¶p dÃ¶kmeye bikiniyle Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡Ã¶pÃ¼ bikinisiyle dÃ¶kmeye giderken yakalanan Ä°ngiliz televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± Lisa Appleton, Kim Kardashian gibi tanÄ±nmak istediÄŸini belirtti

Ä°ngiltere'de yayÄ±nlanan Big Brother programÄ± ile üne kavuÅŸan televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± Lisa Appleton, son dönemlerde ünlüler arasÄ±nda moda olan "iç çamaÅŸÄ±rÄ± ile ev iÅŸi yapma" modasÄ±na uydu. Çöp dökmeye bikinisiyle giden Appleton'Ä±n görüntüleri herkeste ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±.

BU HALÄ°YLE GÖRÜNTÜLENMEKTEN RAHATSIZ OLMADI

Ä°spanya'da tatilde olan Lisa Appleton pazar günü evinin temizliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada iç çamaÅŸÄ±rÄ± ile çöpü dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±rken görüntülendi. GiydiÄŸi iç çamaÅŸÄ±rÄ± altÄ±na topuklu ayakkabÄ± giyen Lisa'nÄ±n çöp dökerken görüntülenmekten rahatsÄ±z olmadÄ±. Lisa geçen ay The Sun gazatesi ile röportajda, göz önünde bulunmaktan hiç rahatsÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta ileride Kim Kardashian'Ä±n komedyen versiyonu olup tüm dünyada tanÄ±nmak istediÄŸini söyledi.