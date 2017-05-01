Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/05/2017 20:06

Felaket telalÄ±ndan bir Ã¶lÃ¼m haberi daha Usta mÃ¼zisyen vefat etti

felaket telalÄ± Ã¶lÃ¼m haberi

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Onur Akay, sanat camiasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mlerini haber veriyor. BugÃ¼n de uzun zamandÄ±r tedavi gÃ¶ren hem sunucu hem de mÃ¼zisyen olan Yavuz Ã–zÄ±ÅŸÄ±k'Ä±n vefat ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Onur Akay, "Bir süredir hastanede tedavi gören ve Türk müzik dünyasÄ±nda yeri doldurulamayacak ünlü müzisyen Yavuz ÖzÄ±ÅŸÄ±k'Ä± kaybettik. Onu San Remo Müzik yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda, yarÄ±ÅŸmada birinci gelen ÅŸarkÄ±yÄ± hemen o gece çalÄ±p söylemesi ve Cenk Koray ile Halit KÄ±vanç'lÄ± Pazar eÄŸlencelerinden hatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z. ÖzÄ±ÅŸÄ±k'Ä±n cenaze töreni için açÄ±klama ailesi tarafÄ±ndan henüz yapÄ±lmadÄ±. Nur içinde yatsÄ±n inÅŸallah." ifadelerini kullandÄ±.

 

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