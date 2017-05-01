Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/05/2017 21:45

ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r kanser olduÄŸuna dair Ã§Ä±kan iddialarÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ± gerÃ§eÄŸi itiraf etti

Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r Val Kilmer

ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r Val Kilmer kanser olduÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±

56 yaÅŸÄ±ndaki ünlü aktör Val Kilmer, geçen yÄ±l meslektaÅŸÄ± Michael Douglas'Ä±n "kanser tedavisi görüyor" iddialarÄ±nÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±. Ama ünlü aktör, hayranlarÄ±yla Reddit sitesinde yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± sohbette saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bütün gerçekleri anlattÄ±.

GERÇEÄžÄ° SÖYLEDÄ°

Val Kilmer, bir hayranÄ±nÄ±n "Michael Douglas geçen yÄ±l sizin kanser olduÄŸunuzu ileri sürmüÅŸtü. Bunun ardÄ±ndaki hikaye nedir" diye sordu. Ünlü aktör de bunun üzerine gerçeÄŸi söyledi. Kilmer, gÄ±rtlak kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama iyileÅŸmekte olduÄŸunu anlattÄ±.

"TEDAVÄ° OLDUM, Ä°YÄ°LEÅžÄ°YORUM"

Geçen yÄ±l haziran ayÄ±nda Douglas'Ä±n kendisi hakkÄ±nda ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± yalanlayan Val Kilmer hayranÄ±nÄ±n sorununa ÅŸöyle yanÄ±t verdi: "Muhtemelen Michael bana yardÄ±m etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Çünkü basÄ±n benim son günlerde nerede olduÄŸumu soruÅŸturup duruyordu. Tedavi oldum ve iyileÅŸiyorum."

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