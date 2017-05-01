Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/05/2017 21:56

MÃ¼zisyenlerden kendilerine 35 lira veren DiriliÅŸ oyuncusuna isyan

mÃ¼zisyen

TRT'nin fenomen dizisi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'da oynayan Cengiz CoÅŸkun, 35 lira verdiÄŸi mÃ¼zisyenler isyan etti

TRT'nin efsane dizisi 'DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'da oynayan Cengiz CoÅŸkun, 35'inci yaÅŸÄ±nÄ± Arnavutköy'de bir balÄ±kçÄ±da kutladÄ±. Sevgilisi Beatrice ile partiden en son çÄ±kan Cengiz CoÅŸkun gece boyunca fasÄ±l yapan müzisyenlere 35 TL verdi. Müzisyenler oyuncunun arkasÄ±ndan "Bütün gece sana çaldÄ±k, 35 TL verdin. Nedir bu cimrilik, ayÄ±p deÄŸil mi?" diye baÄŸÄ±rdÄ±. Partiye, rol arkadaÅŸÄ± Engin Altan Düzyatan, eÅŸi NesliÅŸah Alkoçlar ve Metin Åžentürk de katÄ±ldÄ±.

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