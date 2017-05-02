ÃœnlÃ¼ tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ kÄ±zÄ±yla ilk kez kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Mahmut Tuncer kÄ±zÄ±yla yemek yerken objektiflere yakalandÄ±. TÃ¼rkÃ¼nÃ¼n kÄ±zÄ± ilk kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Türkücü Mahmut Tuncer, eÅŸi IÅŸÄ±l Tuncer ve kÄ±zÄ± Gizem Tuncer ile geçen akÅŸam Etiler SarÄ±han'da görüntülendi.ÇÄ±kÄ±ÅŸta kendilerini görüntüleyen gazetecileri karÅŸÄ±sÄ±nda gören Mahmut Tuncer objektiflerin karÅŸÄ±sÄ±na geçerek poz verdikten sonra kÄ±zÄ± Gizem'i muhabirlere tanÄ±ttÄ±. Mahmut Tuncer, ''KÄ±zÄ±m Gizem ile tanÄ±ÅŸÄ±n yakÄ±nda albüm yapacaÄŸÄ±z ona'' ÅŸeklinde konuÅŸtu. Mahmut Tuncer, basÄ±n mensuplarÄ±na iyi akÅŸamlar dedikten sonra kÄ±zÄ± Gizem Tuncer'in kullandÄ±ÄŸÄ± araç ile evlerinin yolunu tuttu.