Ã‡aÄŸatay'a Ã¼nlÃ¼ olmak aÄŸÄ±r geldi PaylaÅŸÄ±mÄ±yla takipÃ§ilerinin tepkisini Ã§ekti

Youtube'da 200 milyon dinlenme sayÄ±sÄ±na ulaÅŸan genÃ§ fenomen Ã‡aÄŸatay Akman, yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla dikkatleri Ã¼zerine topladÄ±

Genç yaÅŸta ÅŸöhret basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanan ÇaÄŸatay Akman, twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± homofobik paylaÅŸÄ±mla takipçilerini ÅŸoke etti. "Sessizce hapÅŸÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan erkek i…dir" mesajÄ±nÄ± yazan Akman, bir Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n "Senin gibi dar görüÅŸlü saçma sapan düÅŸünceli insanlar 100 milyon tÄ±k alÄ±yo, sanat yerlerde resmen… yazÄ±k be" tepkisi üzerine tepki çeken bir paylaÅŸÄ±m daha yaptÄ±. 18 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±, "Bak bak sessiz hapÅŸuran nasÄ±l kendini belli ediyor" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. ÇaÄŸatay Akman'Ä±n bu yazÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan twitter hesabÄ±nÄ± gizlediÄŸi görüldü.

Ä°ÅŸte ÇaÄŸatay Akman'Ä±n o Tweet'i: