Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± 1970'lerde bir kÄ±za tecavÃ¼z etmekle suÃ§lanÄ±yor

Ä°ngiliz 76 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± Tom Jones, 1970'lerde bir kÄ±za tecavÃ¼z ettiÄŸi iddiasÄ±yla soruÅŸturuluyor

Ä°ngiliz efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Tom Jones'un baÅŸÄ± tecavüz soruÅŸturmasÄ±yla belada. 76 yaÅŸÄ±ndaki sanatçÄ±, 1970'lerde genç bir kÄ±za tecavüz etmekle suçlanÄ±yor. Ä°ddiaya göre; 1970'lerde arkadaÅŸlarÄ±yla Tom Jones'un konserine giden hayranÄ±, fotoÄŸraf çektirmek için kulise girdi. Koruma, genç kÄ±zÄ± konserin olduÄŸu otelin odasÄ±na götürdü. Tom Jones, odada kÄ±za zorla içki içirip fotoÄŸraf çektirdi. FotoÄŸraftan 5 dakika sonra ise kÄ±za tecavüz etti. OlayÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±yan kadÄ±n, "Hala erkeklere yaklaÅŸamÄ±yorum" dedi.