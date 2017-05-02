Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/05/2017 13:44

Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± 1970'lerde bir kÄ±za tecavÃ¼z etmekle suÃ§lanÄ±yor

tom jones

Ä°ngiliz 76 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± Tom Jones, 1970'lerde bir kÄ±za tecavÃ¼z ettiÄŸi iddiasÄ±yla soruÅŸturuluyor

Ä°ngiliz efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Tom Jones'un baÅŸÄ± tecavüz soruÅŸturmasÄ±yla belada. 76 yaÅŸÄ±ndaki sanatçÄ±, 1970'lerde genç bir kÄ±za tecavüz etmekle suçlanÄ±yor. Ä°ddiaya göre; 1970'lerde arkadaÅŸlarÄ±yla Tom Jones'un konserine giden hayranÄ±, fotoÄŸraf çektirmek için kulise girdi. Koruma, genç kÄ±zÄ± konserin olduÄŸu otelin odasÄ±na götürdü. Tom Jones, odada kÄ±za zorla içki içirip fotoÄŸraf çektirdi. FotoÄŸraftan 5 dakika sonra ise kÄ±za tecavüz etti. OlayÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±yan kadÄ±n, "Hala erkeklere yaklaÅŸamÄ±yorum" dedi.

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