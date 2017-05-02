Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼kkanÄ± kapattÄ±

'Kim Milyoner Olmak Ä°ster?' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sunucusu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m arkadaÅŸÄ±yla aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ortak dÃ¼kkanÄ±n iflas ettiÄŸi iddialarÄ±na aÃ§Ä±klÄ±k getirdi

Oyuncu ve sunucu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m Bebek’te ortak açtÄ±ÄŸÄ± mekanÄ±n iflas ettiÄŸi iddialarÄ±na yanÄ±t verdi. Kim Milyoner Olmak Ä°ster programÄ±nÄ±n sunucusu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir yÄ±l önce havyar üretimi yapan Mehmet Tosmur’la ortak olmuÅŸ ve Royal Caviar adÄ±nda dükkanlar açmÄ±ÅŸtÄ±. Etiler ve ElmadaÄŸ'da iki ÅŸubesi bulunan mekanÄ±n Bebek ÅŸubesinin ifalas ettiÄŸi bu nedenle kapandÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.'Ä°ÅŸi daha da büyüttük'38 yaÅŸÄ±ndaki YÄ±ldÄ±rÄ±m bu iddialar üzerine ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: 'Bebek ÅŸubesinden taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gören bir muhabir iflas ettiler haberi yapmÄ±ÅŸ, aksine çok ÅŸükür iÅŸi daha da büyüttük ve çok yakÄ±nda havyarlÄ± kremle bu ay içerisinde lansmanÄ±mÄ±z var. Åžimdi ise Ä°stanbul Ticaret Merkezindeyiz'