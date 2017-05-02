Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/05/2017 14:00

SÄ±la'ya kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸi iÃ§in yargÄ±lanan Davut GÃ¼loÄŸlu'nun cezasÄ± belli oldu

sÄ±la davut

SÄ±la'nÄ±n 15 Temmuz darbesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama Ã¼zerine hakaret eden Davut GÃ¼loÄŸlu'na mahkeme 1 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ± verildi. 8 bin 400 TL olarak adli para cezasÄ±na Ã§evrildi

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan YenikapÄ±'da düzenlenen Demokrasi ve Åžehitler Mitingi'ne ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la katÄ±lmayÄ±nca "Darbeye karÅŸÄ±yÄ±m ama YenikapÄ±'daki ÅŸova katÄ±lmayacaÄŸÄ±m" demiÅŸti. Bunun üzerine Davut GüloÄŸlu katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu ifadeler GüloÄŸlu'nun baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ±. 1 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ± aldÄ±. ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu'nun, kendisine hakaret ettiÄŸi gerekçesiyle ÅŸikayetçi olduÄŸu ÅŸarkÄ±cÄ± Davut GüloÄŸlu, "BasÄ±n yoluyla hakaret" 1 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Ceza, 8 bin 400 TL olarak adli para cezasÄ±na çevrildi.

 

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