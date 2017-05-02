Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/05/2017 14:35

Ã–zge Ulusoy ile ayrÄ±lÄ±r ayrÄ±lmaz 3 gÃ¼zeli markaja aldÄ±

Ã¶zge ulusoy hacÄ± sabancÄ±

Ã–zge Ulusoy ile kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ayrÄ±lan HacÄ± SabancÄ±, Dubaili gÃ¼zeller Merel Trip ve Anne Marie ile Ä°spanyol model Che Mcsorley'i Instagram'da takip etmeye baÅŸladÄ±

Ä°ÅŸ adamÄ± HacÄ± SabancÄ± ile manken Özge Ulusoy geçtiÄŸimiz günlerde 6 yÄ±llÄ±k iliÅŸkilerini bitirdi. AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndaki ihanet ÅŸüphesi doÄŸru çÄ±ktÄ±. SabancÄ±, Instagram'dan 3 yabancÄ± güzeli takip edip fotoÄŸraflarÄ±nÄ± beÄŸendi. Özge'nin bu durumu görünce üzülüp üzülmeyeceÄŸi merak konusu oldu.

TESELLÄ°YÄ° 3 GÜZELDE ARADI

HacÄ± SabancÄ±, Özge Ulusoy'dan ayrÄ±lÄ±nca çapkÄ±nlÄ±kta gaza bastÄ±. ABD ve Dubai arasÄ±nda mekik dokuyan genç iÅŸ adamÄ± teselliyi yabancÄ± güzellerde buldu. SabancÄ±, Dubaili güzeller Merel Trip ve Anne Marie ile Ä°spanyol model Che Mcsorley'i instagram'da yakÄ±n markaja aldÄ±.

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