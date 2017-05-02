Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/05/2017 16:39

Ä°brahim Erkal baÅŸka hastaneye nakledildi saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

Ä°brahim Erkal

Nisan ayÄ±nÄ±n 12'sinde evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunan sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapÄ±labilmesi amacÄ±yla bulunduÄŸu özel hastaneden alÄ±narak Ümraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine getirilmiÅŸti. Erkal'Ä±n, nakil sonrasÄ± yapÄ±lan ilk deÄŸerlendirmesinde, bilincinin kapalÄ±, tansiyon ve nabÄ±z gibi hayati fonksiyonlarÄ±nÄ±n düzensiz olduÄŸunun tespit edildiÄŸi öÄŸrenilmiÅŸti. Erkal'Ä±n, nakil sonrasÄ±nda yapÄ±lan ilk deÄŸerlendirmesinde bilincinin kapalÄ±, tansiyon ve nabÄ±z gibi hayati fonksiyonlarÄ±nÄ±n düzensiz olduÄŸu tespit edildi. Erkal'Ä±n durumunda geçen zamanda deÄŸiÅŸme olmadÄ±. Erkal'in saÄŸlÄ±k durumunda olumlu geliÅŸme yaÅŸanmamasÄ± ailesini ve sevenlerini üzüyor.

'DURUMU STABÄ°L' 

SanatçÄ±nÄ±n tedavisinin yoÄŸun bakÄ±m ÅŸartlarÄ±nda sürdürülmesine karar verilirken, ÅŸu an için ek bir cerrahi giriÅŸim planlamasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve sanatçÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n konu hakkÄ±nda bilgilendirildiÄŸi öÄŸrenildi.

DoktorlarÄ±n 'durumu stabil' dediÄŸi Erkal, hakkÄ±nda yapÄ±lan asÄ±lsÄ±z haberler yakÄ±nlarÄ±nÄ± isyan ettirdi. Ä°brahim Erkal'Ä±n resmi facebook hesabÄ±nda ÅŸu açÄ±klamaya yer verildi:

"Sevgili dostlar; ÇÄ±karlarÄ± uÄŸruna yalan yalnÄ±ÅŸ haber yapanlara itibar etmeyiniz lütfen. Ä°brahim Bey'in durumunda deÄŸiÅŸiklik yoktur. Sizlerden ricamÄ±z, özellikle bunu istiyoruz ki; buradan baÅŸka yazÄ±lan bir ÅŸeye itibar etmemenizdir. Psikolojik baskÄ± ile sizi ve bizi yÄ±pratacak paylaÅŸÄ±mlardan kaçÄ±nÄ±n... sayfalarÄ± prim yapsÄ±n diye 15 gün öncenin haberini kendilerince yorumlayÄ±p 'son dakika haberi' gibi servis edenleri; sizlerin de bulunduÄŸu sosyal platforma ÅŸikayet ederek bize yardÄ±mcÄ± olabilirsiniz. Bu basiretsiz insanlar; burada yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bildirimden dakikalar sonra paylaÅŸÄ±m yapÄ±p, tüm Ä°brahim Erkal sevenlerini maalesef psikolojik baskÄ± altÄ±na almaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r... Åžu an bizim tek derdimiz sanatçÄ±mÄ±z Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumudur. Lütfen dualarÄ±nÄ±zÄ± eksik etmeyiniz..."

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