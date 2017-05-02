Ã‡aÄŸatay Akman'Ä±n paylaÅŸÄ±mlarÄ± tepki topladÄ±

Gece gÃ¶lgenin rahatÄ±na bak adlÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±yla tanÄ±nan ÅŸarkÄ±cÄ± Ã‡aÄŸatay Akman yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla tepki Ã§ekti

Twitter adresini aktif bir ÅŸekilde kullanan 18 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± hesabÄ±ndan, “Sessizce hapÅŸÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan erkek i...dir" diye yazdÄ±.Takipçilerinin tepkisini çeken Akman’a bir Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ±, “Senin gibi dar görüÅŸlü saçma sapan düÅŸünceli insanlar 100 milyon tÄ±k alÄ±yo, sanat yerlerde resmen… yazÄ±k be” diye yazÄ±nca Akman, “Bak bak sessiz hapÅŸuran nasÄ±l kendini belli ediyor :)” diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± tepki alan Akman'Ä±n daha sonra twitter hesabÄ±nÄ± gizlediÄŸi görüldü.