Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/05/2017 18:41

Ã‡aÄŸatay Akman'Ä±n paylaÅŸÄ±mlarÄ± tepki topladÄ±

Ã‡aÄŸatay Akman

Gece gÃ¶lgenin rahatÄ±na bak adlÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±yla tanÄ±nan ÅŸarkÄ±cÄ± Ã‡aÄŸatay Akman yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla tepki Ã§ekti

Twitter adresini aktif bir ÅŸekilde kullanan 18 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± hesabÄ±ndan, “Sessizce hapÅŸÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan erkek i...dir" diye yazdÄ±.Takipçilerinin tepkisini çeken Akman’a bir Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ±, “Senin gibi dar görüÅŸlü saçma sapan düÅŸünceli insanlar 100 milyon tÄ±k alÄ±yo, sanat yerlerde resmen… yazÄ±k be” diye yazÄ±nca Akman, “Bak bak sessiz hapÅŸuran nasÄ±l kendini belli ediyor :)” diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± tepki alan Akman'Ä±n daha sonra twitter hesabÄ±nÄ± gizlediÄŸi görüldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
emre kaya

YediÄŸi balÄ±ktan zehirlenen Ã¼nlÃ¼ popÃ§unun saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son aÃ§Ä±klama

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Emre Kaya arkadaÅŸlarÄ±yla yediÄŸi yemeÄŸin ardÄ±ndan hastanelik oldu

Emre Kaya

ÃœnlÃ¼ popÃ§u Emre Kaya apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Pop mÃ¼ziÄŸinin baÅŸarÄ±lÄ± yorumcularÄ±ndan Emre Kaya rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Bu Åžehir Arkandan Gelecek

Bu Åžehir Arkandan Gelecek 16. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

ATV kanalÄ±nda ekrana gelen dizi Bu Åžehir Arkandan Gelecek bu akÅŸam yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak