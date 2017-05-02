Bu Åžehir Arkandan Gelecek 16. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

ATV kanalÄ±nda ekrana gelen dizi Bu Åžehir Arkandan Gelecek bu akÅŸam yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Ali ve Derin, küvette bileklerini kesmiÅŸ halde bulduklarÄ± Belgin'i hastaneye yetiÅŸtirir. Kendine geldiÄŸinde, Derin onu Bora'nÄ±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddiayla ilgili sorgular. Belgin, Ali'yi öldürmeye teÅŸebbüsle suçlanÄ±nca intihar kozunu oynar ve kendini acÄ±ndÄ±rÄ±r. KocasÄ±nÄ±n kendisini ortadan kaldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayan Belgin, Tekin'e karÅŸÄ± iyice hÄ±rslanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ona karÅŸÄ± YiÄŸit'le iÅŸbirliÄŸi yapmaya karar verir. Åžahin, Ali'yi Gülce ve Aydemir'in elinden kurtarmak için kollarÄ± sÄ±var. Ancak Aydemir'in sözleÅŸmeyi iade etmek için tek bir ÅŸartÄ± vardÄ±r. Åžahin, Aydemir'in istediÄŸi ÅŸartlarda ve kendinden oldukça genç birisiyle kuralsÄ±z bir ÅŸekilde dövüÅŸecektir. OÄŸlu için her ÅŸeyi göze alan Åžahin teklifi kabul eder. Ancak Nesrin, Åžahin'in kendini tehlikeye atmasÄ±na karÅŸÄ±dÄ±r. Her ÅŸeyden habersiz olan Ali, babasÄ±na ulaÅŸamayÄ±nca endiÅŸelenir. Åžahin'i ararken AslÄ± ve Bora'yÄ± birlikte görür ve Bora'ya sert tepki gösterir. Ancak Bora'nÄ±n sayesinde Ali babasÄ±nÄ± büyük bir beladan kurtarma ÅŸansÄ± yakalayacaktÄ±r.