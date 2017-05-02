YediÄŸi balÄ±ktan zehirlenen Ã¼nlÃ¼ popÃ§unun saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son aÃ§Ä±klama

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Emre Kaya arkadaÅŸlarÄ±yla yediÄŸi yemeÄŸin ardÄ±ndan hastanelik oldu

Ünlü sanatçÄ±nÄ±n menajeri Gizem Demir, Emre Kaya'nÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki haberler üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, korkulacak herhangi bir durumun söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ünlü popçunun gece bir lokantada balÄ±k yediÄŸini ve eve döndükten sonra aniden rahatsÄ±zlanÄ±nca ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Demir, "YapÄ±lan muayenede besin zehirlenmesi olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Gerekli tüm müdahaleler yapÄ±ldÄ±. Åžu anda saÄŸlÄ±k durumu gayet iyi. Korkulacak herhangi bir ÅŸey söz konusu deÄŸil" dedi.

YENÄ°KAPI GENÇLÄ°K FESTÄ°VALÄ°NE KATILACAK

Emre Kaya'nÄ±n doktorunun zorunlu dinlenme verdiÄŸini bu nedenle 3 MayÄ±s'taki Ä°stanbul konseriyle bayi toplantÄ±sÄ± konserinin iptal edildiÄŸini belirten Demir, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n 5 MayÄ±s'ta YenikapÄ± Gençlik Festivali'nde sahneye çÄ±kabileceÄŸini söyledi.

"SIRADA ANTALYA VE ÇANAKKALE VAR"

Gizem Demir, 17 MayÄ±s'ta Antalya Akdeniz Üniversitesinde konser verecek ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n, 19 MayÄ±s'ta ise Çanakkale Festivali'ne katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Son günlerde oldukça yoÄŸun bir tempoda çalÄ±ÅŸan, konserden konsere koÅŸan Emre Kaya, iÅŸine olan düÅŸkünlüÄŸü nedeniyle dinlenemiyordu. Bu rahatsÄ±zlÄ±k kendisine zorunlu izin gibi olacak" diye konuÅŸtu. Gizem Demir, Emre Kaya'nÄ±n hastaneden taburcu edildikten sonra bir süre evinde dinleneceÄŸini sözlerine ekledi.