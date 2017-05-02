Ã‡aÄŸla Åžikel'den bomba aÃ§Ä±klama Asla boÅŸanmak istemezdim

ÃœnlÃ¼ model Ã‡aÄŸla Åžikel, HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n programÄ±nda Emre AltuÄŸ ile sÃ¼ren evliliÄŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Hülya AvÅŸar'Ä±n Star TV'de yayÄ±nlanan programÄ± "Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti" nin 5 MayÄ±s Cuma günü yayÄ±nlanacak olan bölümünün fragmanÄ± yayÄ±nlanandÄ±. Cuma günü ekrana gelecek programÄ±n yayÄ±nlanan fragmanÄ±nda, ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in samimi itiraflarÄ± dikkat çekti. ÅžÄ±kel, 2015 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Emre AltuÄŸ'la ilgili "Asla boÅŸanmak istemezdim!" dedi. Hülya AvÅŸar'Ä±n 'NasÄ±l bir erkek istersin?' sorusuna da içtenlikle cevap veren ÇaÄŸla Åžikel, hayatÄ± hakkÄ±nda merak edilen sorulara samimiyetle cevap verdi.