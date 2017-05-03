Cinayet masasÄ± olaya bakÄ±yordu ve sonuÃ§ belli oldu

Evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunan sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili bir geliÅŸme kaydedilmezken cinayet masasÄ± olayÄ±n oluÅŸunda ÅŸÃ¼pheli bir durum tespit etmedi

Ä°stanbul Maltepe'deki evinin otoparkÄ±nda 12 Nisan'da beyin kanamasÄ± geçiren ve halen yoÄŸun bakÄ±mda tutulan ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n (50) dosyasÄ±nÄ± inceleyen ve kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± mercek altÄ±na alan Ä°stanbul Cinayet MasasÄ± ÅŸüpheli bir durum tespit edemedi.Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre, Erkal'Ä±n otoparka girmeden önce ve olaydan sonra otopark giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda görüntülere yansÄ±yan kimse bulunamadÄ±. Yüksek tansiyon hastasÄ± olan Erkal'Ä±n olay öncesi dengesini kaybederek düÅŸtükten sonra beyin kanamasÄ± geçirdiÄŸi deÄŸerlendirildi. YoÄŸun bakÄ±mda bulunan Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunda herhangi bir geliÅŸme yok.

Kaynak: Hürriyet