Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/05/2017 09:07

Cinayet masasÄ± olaya bakÄ±yordu ve sonuÃ§ belli oldu

Ä°brahim Erkal

Evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunan sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili bir geliÅŸme kaydedilmezken cinayet masasÄ± olayÄ±n oluÅŸunda ÅŸÃ¼pheli bir durum tespit etmedi

Ä°stanbul Maltepe'deki evinin otoparkÄ±nda 12 Nisan'da beyin kanamasÄ± geçiren ve halen yoÄŸun bakÄ±mda tutulan ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n (50) dosyasÄ±nÄ± inceleyen ve kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± mercek altÄ±na alan Ä°stanbul Cinayet MasasÄ± ÅŸüpheli bir durum tespit edemedi.Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre, Erkal'Ä±n otoparka girmeden önce ve olaydan sonra otopark giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda görüntülere yansÄ±yan kimse bulunamadÄ±. Yüksek tansiyon hastasÄ± olan Erkal'Ä±n olay öncesi dengesini kaybederek düÅŸtükten sonra beyin kanamasÄ± geçirdiÄŸi deÄŸerlendirildi. YoÄŸun bakÄ±mda bulunan Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunda herhangi bir geliÅŸme yok.

Kaynak: Hürriyet
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