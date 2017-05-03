Survivor'da 2 MayÄ±s SalÄ± gecesi adaya veda eden isim belli oldu

EkranlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da dÃ¼n akÅŸam adaya veda eden isim belli oldu

Survivor'da dün akÅŸam elenen yarÄ±ÅŸmacÄ± açÄ±klandÄ±. SMS oylarÄ± ile rakiplerinden daha düÅŸük oyu alan isim adaya veda etti. Gökhan, Berna, AnÄ±l ve Burçak elenme adayÄ± olarak potaya girmiÅŸti. YarÄ±ÅŸmanÄ±n eleme gecesinde Burçak rakiplerinden daha az SMS oyu alarak adaya veda eden isim oldu.

'KÄ°MSEYE KIRGIN DEÄžÄ°LÄ°M'

Burçak elenmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa konuÅŸmada kimseye kÄ±rgÄ±n deÄŸilim, 'burada bir kÄ±z kardeÅŸ ve bir erkek kardeÅŸ kazandÄ±m.. Hayalimin ötesinde ÅŸeyler yaÅŸadÄ±m, Acun Bey bu yüzden size ayrÄ±ca teÅŸekkür ederim' diyerek arkadaÅŸlarÄ±na veda etti.

ADADA BÜTÜN HESAPLAR KARIÅžTI

Burçak'Ä±n elenmesinin ardÄ±ndan adada tam anlamÄ±yla bir kaos yaÅŸanÄ±yor. AnÄ±l'Ä± suçlayan TuÄŸçe ve Burçak'Ä±n ardÄ±ndan farklÄ± bir konu daha meydana geldi. AnÄ±l'Ä±n, Burçak'Ä± yazmasÄ±nda Serhat AkÄ±n'Ä±n etkisi olduÄŸu konuÅŸuluyor. Bu akÅŸam yayÄ±nlanacak tanÄ±tÄ±m bölümünde Serhat kendisi hakkÄ±nda yöneltilen suçlamalarÄ± yanÄ±tlÄ±yor