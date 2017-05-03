Ã‡aÄŸla Åžikel'den Emre AltuÄŸ hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± itiraf

ÃœnlÃ¼ manken ve sunucu Ã‡aÄŸla Åžikel, Bir HÃ¼lya AvÅŸar Sohbeti adlÄ± programda samimi aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Star TV’de Hülya AvÅŸar’Ä±n sunduÄŸu ‘Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti’ programÄ±nÄ±n bu haftaki konuÄŸu, 38 yaÅŸÄ±ndaki model ve sunucu ÇaÄŸla ÅžÄ±kel oldu. ÇaÄŸla ÅžÄ±kel, ‘Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti’nde samimi itiraflarda bulundu.

5 MayÄ±s Cuma günü ekranlara gelecek programda, 2015 yÄ±lÄ±nda Emre AltuÄŸ’dan boÅŸanan ünlü model ve sunucunun, “Asla ve asla boÅŸanmak istemezdim” sözleri dikkat çekti. Hülya AvÅŸar’Ä±n “NasÄ±l bir erkek istersin?” sorusunu yanÄ±tlayan ÇaÄŸla ÅžÄ±kel, hayatÄ± hakkÄ±nda merak edilenleri de anlattÄ±.