Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/05/2017 09:20

Ã‡aÄŸla Åžikel'den Emre AltuÄŸ hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± itiraf

Ã‡aÄŸla Åžikel

ÃœnlÃ¼ manken ve sunucu Ã‡aÄŸla Åžikel, Bir HÃ¼lya AvÅŸar Sohbeti adlÄ± programda samimi aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Star TV’de Hülya AvÅŸar’Ä±n sunduÄŸu ‘Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti’ programÄ±nÄ±n bu haftaki konuÄŸu, 38 yaÅŸÄ±ndaki model ve sunucu ÇaÄŸla ÅžÄ±kel oldu. ÇaÄŸla ÅžÄ±kel, ‘Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti’nde samimi itiraflarda bulundu.

5 MayÄ±s Cuma günü ekranlara gelecek programda, 2015 yÄ±lÄ±nda Emre AltuÄŸ’dan boÅŸanan ünlü model ve sunucunun, “Asla ve asla boÅŸanmak istemezdim” sözleri dikkat çekti. Hülya AvÅŸar’Ä±n “NasÄ±l bir erkek istersin?” sorusunu yanÄ±tlayan ÇaÄŸla ÅžÄ±kel, hayatÄ± hakkÄ±nda merak edilenleri de anlattÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Merve KeleÅŸ

GenÃ§ kadÄ±nÄ± bu hale getiren kiÅŸi ilk kez konuÅŸtu

Adana'da yaÅŸanan olayda Merve KeleÅŸ isimli hemÅŸire dudaklarÄ±na dolgu yapmak iÃ§in gittiÄŸi estetik uzmanÄ±nda hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±

Survivor

Survivor'da 2 MayÄ±s SalÄ± gecesi adaya veda eden isim belli oldu

EkranlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da dÃ¼n akÅŸam adaya veda eden isim belli oldu

Ä°brahim Erkal

Cinayet masasÄ± olaya bakÄ±yordu ve sonuÃ§ belli oldu

Evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunan sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili bir geliÅŸme kaydedilmezken cinayet masasÄ± olayÄ±n oluÅŸunda ÅŸÃ¼pheli bir durum tespit etmedi