GenÃ§ kadÄ±nÄ± bu hale getiren kiÅŸi ilk kez konuÅŸtu

Adana'da yaÅŸanan olayda Merve KeleÅŸ isimli hemÅŸire dudaklarÄ±na dolgu yapmak iÃ§in gittiÄŸi estetik uzmanÄ±nda hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±

Merve KeleÅŸ, Adana'da internette kendisini estetik uzmanÄ± olarak tanÄ±tan kuaför Soner G.'ye dudak silikonu yaptÄ±rdÄ±. Önce 500 liraya geçici dolgu yaptÄ±ran Merve, dolgu bir haftada eriyince bu kez bin liraya silikon dolgu yaptÄ±rdÄ±. Enjekte edilen belirsiz madde nedeniyle dudaÄŸÄ±nÄ± tamamen kaybetme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Merve, kuaför Soner G.'den ÅŸikâyetçi oldu. Merve'nin dudaklarÄ± iÅŸlemden yarÄ±m saat sonra ÅŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±. Soner G. bir gün sonra kendisine telefonla ulaÅŸan ve dudaklarÄ±nda dayanÄ±lmaz bir aÄŸrÄ± hissettiÄŸini söyleyen KeleÅŸ'e, “Enfeksiyon kapmÄ±ÅŸsÄ±n, bu beni aÅŸar, hastaneye git” dedi. Özel bir hastaneye giden KeleÅŸ, antibiyotik yazÄ±lÄ±p eve gönderildi ancak dudaÄŸÄ±ndaki ÅŸiÅŸlik ve aÄŸrÄ± geçmedi.

KUAFÖR Ä°DDÄ°ALARI Ä°LK OLARAK YALANLAMIÅžTI

Olay medyaya yansÄ±dÄ±ktan sonra kuaför Soner G. böyle bir iÅŸlem yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸ, iddialarÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Habertürk’ten Soner Özcan konuyla ilgili olarak ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kuaförden dikkat çekici bilgiler aldÄ±. “Doktor olduÄŸumu söylemedim” diyen kuaför ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: “Benim bayan arkadaÅŸÄ±mÄ±n arkadaÅŸÄ±ydÄ±. AynÄ± evde otururken alkol aldÄ±ktan sonra kendisinde dolgu malzemesi olduÄŸunu ve uygulamamÄ± istediÄŸini söyledi. Diploma göstermedim. Vur dedikleri yere sÄ±ktÄ±m”