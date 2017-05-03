Atalay Demirci hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ± iÅŸte detaylar

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± devam ederken Atalay Demirci hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±

Komedyen Atalay Demirci hakkÄ±nda, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda bir kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°ddianamede Demirci'nin, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸma programlarÄ±nda örgütün kendisi lehine oy kullandÄ±ÄŸÄ±' ifadelerine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, komedyen Atalay Demirci hakkÄ±nda yürütülen FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. Ä°ddianamede Demirci'nin "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etme" ve "silahlÄ± terör örgütüne üye olma" suçlamalarÄ±ndan bir kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

Demirci'nin, FETÖ ile irtibatÄ±nÄ±n olduÄŸu bilinen Hakan Åžükür ve Enes Kanter ile yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu Twitter konuÅŸmalarÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi kaydedilen iddianamede, konuÅŸmalara yer verildi. Åžükür'ün "kimse yardÄ±m etmedi" ÅŸeklindeki sözünün dikkat çektiÄŸi belirtilen iddianamede, Demirci'nin Åžükür'ü teselli etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Demirci'nin Twitter üzerinden Kanter'e ise "Enes'im biliyorum az çok tahmin edebiliyorum. Allah yardÄ±mcÄ±mÄ±z olsun hepimizin kardeÅŸim. Tedbiren takibi bÄ±rakmak zorundayÄ±m bu arada anlarsÄ±n kardeÅŸim" ÅŸeklinde mesaj attÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ä°ddianamede, Demirci'nin üstünde ve evinde yapÄ±lan aramalarda ele geçirilen bir adet telefon, bir adet bilgisayar, bir adet Ipad, 31 Ocak 2011 tarihine ait Zaman gazetesinin ilk sayfasÄ± ve çeÅŸitli sayÄ±larda CD/DVD ile flash belleÄŸe el konulduÄŸu belirtildi.

DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NDEN 10 GÜN ÖNCE ÅžÜKÜR VE KANTER Ä°LE GÖRÜÅžMÜÅž

Ä°ddianamede ifadesine yer verilen Demirci, örgütün bankasÄ± olan Bank Asya'da hesabÄ±nÄ±n olduÄŸunu, 17-25 AralÄ±k sürecinden sonra bu hesabÄ±nda cüzi miktar bÄ±rakarak tüm kredi kartÄ± ve hesaplarÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Demirci, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden 10 gün önce Enes Kanter ve Hakan Åžükür ile görüntülü konuÅŸtuÄŸunu anlatarak, Kanter ile görüÅŸmelerinde kendisinden almÄ±ÅŸ olduÄŸu 100 bin dolar borcu planladÄ±ÄŸÄ± tarihte ödeyemeyeceÄŸini söylediÄŸini iddia etti. Demirci, Åžükür ile ise kendi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± nedeniyle görüÅŸtüÄŸünü öne sürdü.

Gösteri amaçlÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na birçok kez gittiÄŸini anlatan Demirci, Dünya Radyo'da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±ralarda "Vefa" kod adlÄ± Muhammed Yusuf KulaksÄ±z isimli ÅŸahsÄ±n kendisini Gülen ile tanÄ±ÅŸtÄ±rmak için yurt dÄ±ÅŸÄ±na birlikte gittiklerini söyledi. Demirci, bu ziyaretten dolayÄ± gittiÄŸi gösterilerden de "Fetullah Gülen'i ziyaret etmenin manevi hazzÄ±" nedeni ile ücret kazancÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, çevresinde daha çok FETÖ'ye mensup kiÅŸilerin olduÄŸundan dolayÄ± popülerliÄŸinin de arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Demirci, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yarÄ±ÅŸma programlarÄ±nda örgütün kendisi lehine oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

Demirci, darbe giriÅŸimi ile ilgili kimseden duyum almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, örgütü "dine hizmet etmekte olan bir cemaat yapÄ±sÄ±" olarak deÄŸerlendirdiÄŸini söyledi. Kendisini örgüt mensubu olarak görmediÄŸini fakat kandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiÄŸini söyleyen Demirci, örgüte yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu "hizmetlerden" dolayÄ± piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸunu kaydetti.