Zuhal Topal'Ä±n programÄ±nda flaÅŸ deÄŸiÅŸiklik

Star TV kanalÄ±nda ekrana gelen izdivaÃ§ programÄ± Zuhal Topal'la da KHK sonrasÄ± alÄ±nan kararlar doÄŸrultusunda format deÄŸiÅŸikliÄŸine gidildi

Hafta içi her gün Star TV’de ‘Zuhal Topal’la’ isimli program yapan Topal, format deÄŸiÅŸikliÄŸine giderek imkanÄ± olmayan çiftleri evlendirmek için kollarÄ± sÄ±vadÄ±. CanlÄ± yayÄ±nda bu deÄŸiÅŸikliÄŸi ilan eden Topal, imkanÄ± olmayan çiftlere verdiÄŸi numaradan kendilerine ulaÅŸmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Ünlü sunucu, kendi adÄ±na açÄ±lan Instagram ve Twitter hesaplarÄ±yla ilgili de bir açÄ±klama yaptÄ±. Instagram üzerinden ve Twitter'da “zuhaltopal” adÄ±na açÄ±lan hesaba ve kendi aÄŸzÄ±ndan yazÄ±lan yorumlara isyan eden Topal, “AdÄ±ma açÄ±lan sahte hesaptan yapÄ±lan yorumlarÄ±n bazÄ± televizyon programlarÄ± tarafÄ±ndan dikkatsizce alÄ±narak üzerine konuÅŸulduÄŸuna tanÄ±k oldum. Konuyu avukatÄ±m aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yargÄ±ya taÅŸÄ±maya hazÄ±rlanÄ±yorum” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. SanatçÄ±nÄ±n Twitter’da hesabÄ± bulunmazken Instagram’da doÄŸrulanmÄ±ÅŸ ‘zuhaltopal’ adlÄ± hesabÄ±ndan takipçilerine paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor.