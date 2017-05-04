Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/05/2017 11:16

Erdal BeÅŸikÃ§ioÄŸlu ile SÄ±la hakkÄ±nda bomba iddia aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yorlar

SÄ±la ve Erdal BeÅŸikÃ§ioÄŸlu

Elvin BeÅŸikÃ§ioÄŸlu 25 yÄ±ldÄ±r aynÄ± hayatÄ± paylaÅŸan usta oyuncu Erdal BeÅŸikÃ§ioÄŸlu'nun Ã¼nlÃ¼ popÃ§u SÄ±la ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

25 yÄ±ldÄ±r Elvin BeÅŸikçioÄŸlu ile evli olan oyuncu Erdal BeÅŸikçioÄŸlu'nun popçu SÄ±la ile 15 gün önce aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Bu aÅŸkÄ±n gizli tutulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ünlü ikilinin aÅŸklarÄ±nÄ± sÄ±r gibi sakladÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü.

SALAÅž MEKANLARDA 

Erdal BeÅŸikçioÄŸlu ve SÄ±la'nÄ±n gizli gizli buluÅŸtuÄŸu ve genelde Anadolu yakasÄ±ndaki kafe ve restoranlarda baÅŸ baÅŸa kaldÄ±ÄŸÄ± iddia edilirken, en son KadÄ±köy'de bir balÄ±kçÄ±da baÅŸ baÅŸa yemek yedikleri iddialar arasÄ±ndaki yerini aldÄ±.SÄ±la'nÄ±n yakÄ±n çevresinin bu durumdan ÅŸüphelendiÄŸi ve popçuya 'Erdal BeÅŸikçioÄŸlu ile aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yorsun?' sorusu sorulduÄŸunda ÅŸok olduÄŸu iddia edildi.SÄ±la'nÄ±n bu soru karÅŸÄ±sÄ±nda, "Adam evli, büyük rezillik olur duyulursa biteriz" yanÄ±tÄ± verdiÄŸi iddia edildi.

Kaynak: Yeni AsÄ±r

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