Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/05/2017 09:49

Deniz Seki'nin ikinci kitap heyecanÄ±

deniz seki

UyuÅŸturucu davasÄ±ndan hapis cezasÄ± alan Deniz Seki 5 Haziran tarihinde tahliye olacak. Seki'nin ilk kitabÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ikinci kitabÄ±nÄ± da Ã§Ä±karmasÄ± bekleniyor

5 Haziran'da 2 buçuk yÄ±llÄ±k tutukluluk hali sona erecek olan Seki, bugünlerde ikinci kitabÄ±nÄ± teslim etmenin heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor.ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n cezaevi anÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± kitap, önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak.Ä°lk kitabÄ± 'Deniz'in Dibi' ile aylarca satÄ±ÅŸ listelerinin ilk sÄ±rasÄ±nda olan Seki, ikinci kitabÄ±yla da adÄ±ndan söz ettirecek.

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